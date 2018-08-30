Дело вице-мэра Йошкар-Олы связано с внедрением электронной оплаты проезда

Йошкар-Ола, , 16:03 — REGNUM Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова, связано с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах МП «Троллейбусный транспорт». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Следствие полагает, что взятка была передана Загайнову по договоренности с гендиректором одного из ООО за содействие при внедрении электронной системы оплаты проезда на маршрутах регулярного перевозчика в Йошкар-Оле. Загайнов мог способствовать победе в конкурсе этой организации.

Деньги были переданы посреднику в даче взятки после заключения контракта с ООО, которое стало подрядчиком этих работ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-мэр был задержан 21 августа. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Суть дела правоохранители не раскрывали, указывая лишь сумму предполагаемой взятки — 250 тыс. рублей.

После задержания Загайнов на работу не вышел, однако в администрации его отсутствие объяснили болезнью.

В настоящее время заммэра находится под стражей.

Пост заместителя градоначальника по экономическим вопросам Загайнов занял в январе 2016 года.

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