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Поездка в заповедник в Аризоне оказалась смертельной для туриста из России

Происшествия

Молодой человек утонул

Финикс , США, 30 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Гражданин России погиб во время посещения заповедника Glen Canyon в штате Аризона в США. 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга не смог выбраться из воды и утонул. Об этом сообщает портал Desert News со ссылкой на заявление руководства заповедника.

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Уточняется, что трагедия произошла 27 августа. Группа из почти трёх десятков туристов арендовала несколько лодок, чтобы поплавать по водохранилищу. Многие молодые люди спрыгнули в воду без спасательных жилетов. В это время погода испортилась, поднялся сильный ветер. Некоторые с трудом, но смогли самостоятельно выбраться на берег, других вытащили спасатели. Курганова спасти не удалось. Также сообщается, что травмы получили ещё несколько человек. Их порезало лодочным винтом. Пострадавшие госпитализированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, менее двух недель назад турист из России умер во время прохождения пешеходного маршрута в национальном парке Picos de Europa на севере Испании. 63-летний мужчина вместе с туристической группой проходил популярный маршрут, но в какой-то момент потерял сознание и упал. Сопровождавший группу врач оказал туристу первую помощь, но спасти его не удалось.

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Происшествия на воде
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