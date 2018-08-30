Поездка в заповедник в Аризоне оказалась смертельной для туриста из России

Финикс , США, , 16:01 — REGNUM Гражданин России погиб во время посещения заповедника Glen Canyon в штате Аризона в США. 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга не смог выбраться из воды и утонул. Об этом сообщает портал Desert News со ссылкой на заявление руководства заповедника.

Читайте также: В Испании во время треккинга умер российский турист

Уточняется, что трагедия произошла 27 августа. Группа из почти трёх десятков туристов арендовала несколько лодок, чтобы поплавать по водохранилищу. Многие молодые люди спрыгнули в воду без спасательных жилетов. В это время погода испортилась, поднялся сильный ветер. Некоторые с трудом, но смогли самостоятельно выбраться на берег, других вытащили спасатели. Курганова спасти не удалось. Также сообщается, что травмы получили ещё несколько человек. Их порезало лодочным винтом. Пострадавшие госпитализированы.

Также в сюжетее: Уточнённые данные: 13 граждан РФ пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Как сообщало ИА REGNUM, менее двух недель назад турист из России умер во время прохождения пешеходного маршрута в национальном парке Picos de Europa на севере Испании. 63-летний мужчина вместе с туристической группой проходил популярный маршрут, но в какой-то момент потерял сознание и упал. Сопровождавший группу врач оказал туристу первую помощь, но спасти его не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди погибших на озере Тейбл Рок в США граждан России нет