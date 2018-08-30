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Афтершоки не прекращаются на индонезийском острове Ломбок

Происшествия

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что эти афтершоки вызваны землетрясением в 7 баллов 5 августа 2018 года

Матарам, Индонезия, 30 августа 2018, 16:08 — REGNUM  Афтершоки в 4,6 баллов по шкале Рихтера потрясли остров Ломбок, Западная Нуса-Тенгара, в четверг, 30 августа, в 7:10 по местному времени, сообщает Antaranews.

«Эпицентр землетрясения расположен в море на глубине 11 км», — заявил глава геофизической станции Матарам Агус Рийанто. По его словам, такие толчки слишком слабы, чтобы вызвать цунами.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что эти афтершоки, повторные сейсмические толчки, вызваны землетрясением силой 7 баллов, которое произошло 5 августа 2018 года.

Агентство призвало жителей острова Ломбок к спокойствию, сообщив, что серьезной опасности нет.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский остров Ломбок.

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Землетрясения
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