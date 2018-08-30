Бывший новгородский полицейский оштрафован за сокрытие преступления

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Великий Новгород, , 16:10 — REGNUM Суд в Новгородской области оштрафовал на 50 тыс. бывшего сотрудника уголовного розыска по Поддорскому району за сокрытие преступления, сообщает 30 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 4 сентября 2016 года житель Поддорья, находясь в гостях у знакомой в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения и пытался надругаться над 13-летней девочкой.

О данном происшествии в полицию сообщила местная жительница. Заявление передали оперуполномоченному, который не желая принимать меры, внес в объяснение пострадавшей заведомо ложные сведения. После этого он передал материалы дела участковому, который сделал вывод об отсутствии состава преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В итоге суд приговорил экс-полицейского к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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