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Жителя Ставрополя осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Происшествия

Осужденный насмотрелся роликов в интернете

Ставрополь, 30 августа 2018, 14:55 — REGNUM  Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил к пяти годам колонии местного жителя, который планировал примкнуть к террористам в Сирии, сообщает 30 августа пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина, насмотревшись роликов в интернете, стал интересоваться происходящими в Сирии событиями и оправдывать действия боевиков незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что осужденный уже приобрел билет до Египта, чтобы пересечь сирийскую границу, однако в аэропорту Нальчика был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое жителей Кабардино-Балкарии были осуждены за попытку примкнуть к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд приговорил их к 11 и 12 годам колонии строгого режима.

Читайте подробнее: Двоих жителей Кабардино-Балкарии остановили при попытке примкнуть к боевикам

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