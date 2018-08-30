Жителя Ставрополя осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Ставрополь, , 14:55 — REGNUM Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил к пяти годам колонии местного жителя, который планировал примкнуть к террористам в Сирии, сообщает 30 августа пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина, насмотревшись роликов в интернете, стал интересоваться происходящими в Сирии событиями и оправдывать действия боевиков незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что осужденный уже приобрел билет до Египта, чтобы пересечь сирийскую границу, однако в аэропорту Нальчика был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое жителей Кабардино-Балкарии были осуждены за попытку примкнуть к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд приговорил их к 11 и 12 годам колонии строгого режима.

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