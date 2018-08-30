В столице Киргизии сотрудники охранной фирмы напали на журналиста

Бишкек, , 14:47 — REGNUM Сотрудники частного охранного агентства напали на журналиста Kaktus. media Николая Потрясова. Инцидент произошел в киргизской столице сегодня, 30 августа.

Николай Потрясов вел съемку одного из недостроенных зданий, находясь на тротуаре, вне объекта.

«Я зашел в переулок между стройками, там снял забор, потому что он был без специальных козырьков, чтобы на [проходящих] людей ничего не упало. Выбежал охранник объекта и начал хватать меня за руки, потом он видимо вызвал ГБР (группу быстрого реагирования)», — рассказал позже журналист в комментарии Kloop.kg.

После этого появилась группа мужчин в форме. Как сообщает Kaktus. media, они «напали на журналиста, кинули в него камнем, затем схватили за руку и за ремень от джинсов, пытались отобрать сотовый телефон. При этом приехавшие не представились, не показали удостоверение, выражались нецензурной бранью. Требовали от Потрясова удостоверение личности».

https://www.facebook.com/kaktus.kyrgyzstan/videos/665647220500969/

По информации Kaktus. media нападавшие являются бойцами группы быстрого реагирования частного охранного агентства «Армата секьюрити», которое возглавляет глава Совета ветеранов ГУВД Чуйской области Киргизии Аширкул Асанов.

В комментарии Kaktus. media Аширкул Асанов обвинил журналистов в нарушении закона.

Журналисты «должны были пригласить хозяина объекта … потом делать [прямую видеотрансляцию] … На улице любой гражданин не имеет права фотографировать, снимать на видео», — заявил глава охранной фирмы.

После конфликта Николай Потрясов подал заявление о нападении в Октябрьское УВД Бишкека.