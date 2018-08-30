Белгородские следователи проверяют жалобы на пытки заключенных

Белгород, , 14:19 — REGNUM В Белгородской области следователи проверяют информацию о нарушениях в исправительной колонии, появившуюся в интернете. Как сообщила пресс-служба ведомства, жалоба поступила на ИК-7 — якобы там пытали заключенных, в том числе и с применением электрошокера.

В колонии организовано проведение доследственной проверки.

Cледователи проверят размещенную в СМИ информации и в случае нарушений дадут правовую оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области трое заключенных Владимирского централа объявили голодовку и потребовали встречи с представителями Генпрокуратуры. По информации правозащитных организаций, заключенные протестуют против «систематических пыток и избиений».

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