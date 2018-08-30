Следователи проверяют информацию о пытках в белгородской колонии

Белгород, , 14:22 — REGNUM Следователи проводят проверку после публикаций СМИ о пытках в одной из колоний Белгородской области, сообщает 30 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 29 августа в интернете была опубликована информация о применении пыток, в том числе с использованием электрошокера, в исправительной колонии №7.

В настоящее время следователи проверяют данную информации, в случае выявления нарушений будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в ярославской колонии №1, где сотрудники в камуфляжной форме заставляли осужденных бегать по коридору, пиная их ногами и избивая дубинками. Соответствующая видеозапись появилась в интернете.

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