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Следователи проверяют информацию о пытках в белгородской колонии

Происшествия

В случае выявления нарушений будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения

Белгород, 30 августа 2018, 14:22 — REGNUM  Следователи проводят проверку после публикаций СМИ о пытках в одной из колоний Белгородской области, сообщает 30 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 29 августа в интернете была опубликована информация о применении пыток, в том числе с использованием электрошокера, в исправительной колонии №7.

В настоящее время следователи проверяют данную информации, в случае выявления нарушений будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в ярославской колонии №1, где сотрудники в камуфляжной форме заставляли осужденных бегать по коридору, пиная их ногами и избивая дубинками. Соответствующая видеозапись появилась в интернете.

Читайте подробнее: Опубликовано новое видео избиений заключенных в ярославской колонии

Читайте развитие сюжета: Белгородская прокуратура подключилась к проверке нарушений в колонии №7

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Происшествия в местах лишения свободы
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