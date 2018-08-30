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В Индии арестовали монаха, подозреваемого в растлении детей

Происшествия

Буддист обвинен в 15 эпизодах преступлений против детей

Нью-Дели, 30 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Правоохранительные органы Индии арестовали монаха, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает 30 августа Associated Press.

По сведениям полиции, буддийский монах был арестован в штате Бихар, в популярном для паломничества месте. Сам он был родом из соседнего Бангладеш.

Задержанный обвиняется в 15 эпизодах насильственных действий в отношении мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет, некоторые из которых жаловались на монаха родителям.

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