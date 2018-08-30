Врачебная ошибка уролога стоила жизни владимирскому пенсионеру

Ковров, Владимирская область, , 12:56 — REGNUM Во Владимирской области в суд передано дело в отношении врача-уролога из Коврова, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила 29 августа пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, следователи считают, что врач допустил ошибку, из-за которой умер 68-летний пенсионер.

Мужчина обратился к врачу в апреле 2017 года. Исследования показали, что пенсионеру требуется платная операция. В мае доктор прооперировал пациента. Несмотря на то, что врач каждый день осматривал пенсионера, у пациента возникло острое желудочно-кишечное кровотечение, однако осложнения медик диагностировал слишком поздно, не назначил ультразвуковое исследование. Правильный диагноз был поставлен мужчине только 1 июня 2017 года, тогда его перевели в реанимацию. 6 июня он умер.

«Проведенные по постановлению следователя СК России комиссионные судебные экспертизы подтвердили в действиях врача-уролога наличие дефектов, повлиявших на исход заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Врача, который имеет профессиональный стаж работы более 30 лет, будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей».