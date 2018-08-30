Военные Израиля арестовали 16 палестинцев

Тель-Авив, , 12:33 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 16 палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности, сообщает 30 августа Anadolu.

Задержания производились во время рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан. В отношении подозреваемых проводится необходимая проверка.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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