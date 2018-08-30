Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Астраханской области

Астрахань, , 12:31 — REGNUM В Астраханской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «Газели» и легковушки, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла 30 августа в 07:50 по местному времени на дороге Тальниковый — Разночиновка. Водитель «Лады» выехал на встречу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки и два его пассажира, а также две женщины, находившиеся в салоне «Газели». По предварительным данным, пострадавшие получили переломы, рваные раны и ушибы. Все они были госпитализированы в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Астраханской области пострадало около десяти человек.

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