Четверг, 30 Августа 2018 года
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В Ростове-на-Дону в аварии с мотоциклом погибли трое

Происшествия

ДТП произошло на улице Нансена в ночь на 30 августа

Ростов-на-Дону, 30 августа 2018, 11:51 — REGNUM  В Ростове-на-Дону в ночь на 30 августа произошла авария с участие мотоцикла. ДТП унесло жизни троих человек. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, на месте происшествии погибли пешеход, водитель и пассажир двухколёсного транспорта.

По предварительным сведениям, мужчина переходил дорогу в неположенном месте в районе дома № 85 на улице Нансена. В это же время на мотоцикле Suzuki ехал мотоциклист с пассажиром. Притормозить водитель двухколёсного транспорта не успел.

На фотоснимках и видеокадрах с места происшествия, которые попали в социальные сети, видно, что от удара мотоцикл отнесло на десятки метров.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на улице Нансена. Место происшествия огорожено.

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Дорожно-транспортные происшествия
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