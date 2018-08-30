В Ростове-на-Дону в аварии с мотоциклом погибли трое

Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ночь на 30 августа произошла авария с участие мотоцикла. ДТП унесло жизни троих человек. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, на месте происшествии погибли пешеход, водитель и пассажир двухколёсного транспорта.

По предварительным сведениям, мужчина переходил дорогу в неположенном месте в районе дома № 85 на улице Нансена. В это же время на мотоцикле Suzuki ехал мотоциклист с пассажиром. Притормозить водитель двухколёсного транспорта не успел.

На фотоснимках и видеокадрах с места происшествия, которые попали в социальные сети, видно, что от удара мотоцикл отнесло на десятки метров.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на улице Нансена. Место происшествия огорожено.