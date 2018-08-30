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В Йемене убиты более 200 хуситов

Происшествия

Гражданская война не утихает

В Йемене убиты более 200 хуситов
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Убитый

Сана, 30 августа 2018, 11:45 — REGNUM  Йеменские военные, преданные свергнутому президенту Мансуру Хади, в течение трех последних дней убили свыше 200 хуситов, сообщает 30 августа Al Arabia.

Помимо живой силы противника, нападавшие уничтожили ракетные пусковые площадки хуситов, с помощью которых они обстреливали территорию Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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