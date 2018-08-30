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В Сочи из-за аварии без воды остались более 10 тыс. человек

Происшествия

В настоящее время организован подвоз воды

В Сочи из-за аварии без воды остались более 10 тыс. человек
Иллюстрация: Zauralonline.ru
Без воды

Сочи, Краснодарский край, 30 августа 2018, 11:29 — REGNUM  В Сочи в результате аварии на водозаборных сооружениях без воды остались порядка 40 улиц, сообщает 30 августа МУП Сочи «Водоканал».

"30 августа в связи с аварийной ситуацией на водозаборных сооружениях на реке Сочи произведено отключение водоснабжения абонентов на улицах…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время организован подвоз воды, в первую очередь к социально-значимым объектам. Сроки завершения работ будут сообщены дополнительно.

По данным местных СМИ, из-за ремонтных работ без воды остались более 10 тыс. человек.

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