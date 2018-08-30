В иракском Киркуке совершен теракт

Киркук, Ирак, , 11:27 — REGNUM В результате террористического акта, совершенного смертником в нефтеносной иракской провинции Киркук, погибли двое сотрудников правопорядка, сообщает 30 августа Al Arabia.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, помимо погибших, трое полицейских получили ранения. Ответственность за преступление не взяла ни одна группировка.

Тем не менее власти подозревают в преступлении боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы совершили аналогичное преступление 29 августа в провинции Анбар, где погиб 21 человек.

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