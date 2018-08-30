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В Дагестане возбудили дело после вооруженного нападения на полицейских

Происшествия

Следователи устанавливают местонахождение злоумышленника

Махачкала, 30 августа 2018, 11:22 — REGNUM  Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, сообщает 30 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что вечером 29 августа на 738-м километре автодороги «Кавказ» в селе Тотурбийкала в Хасавюртовском районе при проверке документов полицейскими неустановленное лицо обстреляло экипаж в составе четырех сотрудников МВД.

В результате нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу. Нападавший с места происшествия скрылся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению местонахождения злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в результате нападения на автодороге «Кавказ» в Кизилюртовском районе Дагестана погибли двое сотрудников полиции.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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