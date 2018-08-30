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Едкий дым и взрывы: на химзаводе в Мельбурне тушат крупный пожар

Происшествия

Жителям близлежащих районов рекомендовано оставаться дома

Едкий дым и взрывы: на химзаводе в Мельбурне тушат крупный пожар
Иллюстрация: Fizportal.ru
Дым

Мельбурн, Австралия, 30 августа 2018, 11:05 — REGNUM  В австралийском городе Мельбурне горит завод по производству химических реагентов. Едкий, токсичный дым распространился на западные районы города. По информации департамента безопасности штата Виктория, на борьбу с огнём брошены почти 140 пожарных и 30 единиц спецтехники.

Уточняется, что пожар вспыхнул 30 августа примерно в 05:00 по местному времени (22:00 мск). По сообщениям очевидцев, с места происшествия доносятся звуки взрывов. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты, сообщает телеканал ABC News.

«Это, безусловно, один из самых крупных пожаров, которые мы видели в Мельбурне за последнее время», — сказал исполняющий обязанности главного пожарного городской пожарной бригады (MFB) Грег Лич.

Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям районов города в радиусе 500 метров от места ЧП власти рекомендуют оставаться дома, закрыты десятки школ и детсадов. Пока сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года в Австралии в пригороде Мельбурна произошёл пожар на заброшенных складах министерства обороны. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Мельбурна горят заброшенные военные склады

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Пожары и взрывы на предприятиях
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