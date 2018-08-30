В Саратовской области в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Саратов, , 11:08 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легковушки в Саратовской области пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщает 30 августа пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 29 августа на 598-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в Татищевском районе.

Предварительно установлено, что водитель «Камаза» с прицепом, двигаясь по второстепенной полосе, не пропустил автомобиль Renault Sandero и допустил столкновение. В результате аварии водитель легковушки, а также пассажирка и трое находившихся в машине детей были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ночь на 29 августа в Саратовской области «Камаз» на трассе столкнулся с иномаркой, пострадали четыре человека.

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