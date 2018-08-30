В Чувашии осуждена чиновница, работавшая 16 лет по «липовому» диплому

Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор сотруднице администрации Батыревского района, которая 16 лет работала по поддельному диплому о высшем образовании. Суд назначил ей 25 тыс. рублей штрафа, учитывая признание вины, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с августа 2002 по июль 2018 года обвиняемая занимала должность заместителя начальника одного из отделов администрации Батыревского района.

«При трудоустройстве она в том числе использовала поддельный диплом о наличии высшего профессионального образования, который приобрела у неизвестного лица через интернет. При этом она высшего образования не имеет. Она была переведена на нижестоящую должность, где достаточно среднего специального образования, которое она ранее получила», — сказал Олег Дмитриев.

Злоумышленнице было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Так как у неё нет судимости, ей инкриминировалось преступление небольшой тяжести, вину в совершении которого она признала, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в мининформполитики Чувашии были уволены три человека, которые использовали поддельный диплом о высшем образовании. В 2013 году за выдачу «липовых» свидетельств о прохождении обучения был осуждён бывший директор профессионального училища в поселке Вурнары — он признан виновным в получении взятки, получив реальный срок и штраф в 720 тыс. рублей.