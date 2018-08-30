Более 50 тыс. жителей Мьянмы эвакуируют из-за прорыва плотины

Янгон, Мьянма, , 10:53 — REGNUM Более 50 тыс. жителей Мьянмы эвакуируют в связи с прорывом плотины и внезапным наводнением, которое обрушилось на сельские и городские районы страны, сообщает Sindonews.

Ряд крупных автомагистралей, соединяющие города Янгон, Мандалай и столицу Нейпьидо, отрезаны из-за наводнения.

Многие люди в окрестностях покинули свои дома, опасаясь, что высота воды увеличится. Источник из министерства помощи и трансмиграции заявил, что число беженцев достигло 54 тыс.человек.

«Более 5 тыс. жителей были эвакуированы в монастыри и другие безопасные районы», — отметил представитель департамента по борьбе со стихийными бедствиями Мьянмы.

Местные власти заявили, что более 1500 жителей были эвакуированы в город Тхагая.

«В настоящее время мы пытаемся переселить жителей из пострадавших районов», — заявил пресс-секретарь правительства Мьянмы Зау Хтай.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Мьянмы, плотина, которая может вместить до 70 млн галлонов воды, была построена в 2004 году для орошения более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных полей.

Правительство Мьянмы содействует строительству плотин для увеличения количества гидроэлектростанций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Мьянме погибли по меньшей мере 27 человек.

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