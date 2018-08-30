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В столице Киргизии горит филармония

Происшествия

Причины пожара пока неизвестны

Бишкек, 30 августа 2018, 10:45 — REGNUM  В здании государственной филармонии Киргизии сегодня, 30 августа, произошел пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

В ликвидации возгорания принимают участие пять противопожарных расчетов. Причины пожара пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что по информации МЧС Киргизии в 2017 году на территории республики зафиксировано около 4 тысяч пожаров, а с начала 2018 года — около 3 тысяч. Наиболее крупными из них стали три пожара на Ошском рынке и в здании бывшего мясокомбината в Бишкеке.

Отметим, что большинство пожаров произошло в жилых домах. В 25% случаев причиной возгорания стала электропроводка или электроприборы. В результате пожаров в минувшем году погибло около 50 человек.

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