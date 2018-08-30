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Вооружённое нападение на полицейских в Дагестане: есть раненые

Происшествия

Жизни пострадавших находятся вне опасности

Вооружённое нападение на полицейских в Дагестане: есть раненые
Стрельба

с. Тотурбийкала, Дагестан, 30 августа 2018, 10:45 — REGNUM  В Дагестане сотрудники правоохранительных органов подверглись вооружённому нападению. Инцидент произошёл сегодня, 30 августа, в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района.

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По информации пресс-службы республиканского МВД, огонь по полицейским неизвестный открыл после того, как стражи порядка попросили его предъявить документы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

С ранениями средней степени тяжести в больницу были госпитализированы двое сотрудников полиции. По оценкам медиков, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В республике объявлен план «Перехват», ведётся розыск нападавшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 июля 2018 года в Дагестане были убиты двое полицейских. Машину ДПС неизвестные обстреляли на 761-м километре федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от села Стальское Кизилюртовского района. Нападавшие скрылись с места преступления. Для их поимки на территории Кизилюртовского района был объявлен план «Сирена». За информацию о бандитам МВД Дагестана назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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