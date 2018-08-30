В Приморье осужденный обвиняется в доведении до самоубийства сокамерников

Владивосток, , 10:35 — REGNUM Следователи в Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении осужденного, который обвиняется в доведении до самоубийства двоих заключенных в одной из колоний региона, сообщает 30 августа пресс-служба следственного управления СКР по Приморью.

Следствие установила, что обвиняемый длительное время систематически избивал и под надуманным предлогом требовал от потерпевших деньги. Из-за постоянного унижения человеческого достоинства двое заключенных свели счеты с жизнью.

Кроме того, в адрес ГУФСИН РФ по Приморскому краю было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, которые способствовали совершению данных преступлений. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области трое заключенных одной из колоний Волжска, подозреваются в нападении на сотрудников ФСИН.

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