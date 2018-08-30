Во Владимирской области погиб десантник

Владимир, , 10:07 — REGNUM Во Владимирской области из-за отказа парашюта погиб военнослужащий одного из подразделений ВДВ. Как 30 августа сообщили РИА Новости со ссылкой на командование Владимирского гарнизона, по факту сейчас проводится проверка.

Трагедия произошла 28 августа. Военнослужащие выполняли плановые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8. У одного из десантников не раскрылся купол парашюта.

О возможной гибели десантника стало известно накануне, 29 августа. Тогда СМИ со ссылкой на источник сообщили, что прыжки выполнялись с высоты не более 500 метров, применялись парашюты Д-10, а приземлялись десантники на площадку в Киржаче.