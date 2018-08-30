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Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края

Происшествия

По информации властей региона, возгорания в лесах возникают из-за гроз и по вине местного населения

Пожары продолжают уничтожать леса Красноярского края
Викентий Дмоховский. Лесной пожар. 1860

Красноярск, 30 августа 2018, 09:52 — REGNUM  В Красноярском крае 30 августа действуют 50 лесных пожаров на общей площади 271,8 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на общей площади 66 га — в Манском, Емельяновском, Дзержинском, Богучанском, Эвенкийском районах.

По предварительным данным минлесхоза, в основном пожары в лесах возникли из-за гроз и по вине местного населения. В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за лесных пожаров, введённый 22 июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 271,7 тыс. га.

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Лесные пожары — 2018
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