На заводе в Брянске пострадали пять человек

Брянск, , 09:46 — REGNUM В Брянске при обрушении стенки печи на сталелитейном заводе пострадали пять человек. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, это произошло утром 30 августа. Сейчас по факту назначена проверка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

«После выяснения всех значимых обстоятельств происшедшего с учетом тяжести травм, полученных пострадавшими, будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщили в МЧС, речь идет о заводе «Бежицкая сталь». По предварительным данным, обрушение произошло из-за выброса пара, который стал следствием попадания воды в печь.