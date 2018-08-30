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На заводе в Брянске пострадали пять человек

Происшествия

На сталелитейном заводе обрушилась часть печи

Брянск, 30 августа 2018, 09:46 — REGNUM  В Брянске при обрушении стенки печи на сталелитейном заводе пострадали пять человек. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, это произошло утром 30 августа. Сейчас по факту назначена проверка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

«После выяснения всех значимых обстоятельств происшедшего с учетом тяжести травм, полученных пострадавшими, будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщили в МЧС, речь идет о заводе «Бежицкая сталь». По предварительным данным, обрушение произошло из-за выброса пара, который стал следствием попадания воды в печь.

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Производственный травматизм и охрана труда
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