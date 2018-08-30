В Марокко арестована банда, подозреваемая в похищении людей

Рабат, , 09:29 — REGNUM Правоохранительные службы Марокко арестовали 12 человек, подозреваемых в похищении и насилии над людьми, сообщает 30 августа Al Jazeera.

Задержанных подозревают в издевательствах и насилии по отношению к 17-летней девушке, которую удерживали в плену против ее воли на протяжении двух месяцев.

Подробности преступления не раскрываются, известно лишь то, что задержано 12 человек, еще трое находятся в розыске. Арестованные находятся в возрасте от 18 до 27 лет.

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