Полиция Киева спасла четырёх детей, взятых в заложники собственным отцом

Киев, , 09:16 — REGNUM В Киеве мужчина взял в заложники четверых детей. После ссоры с супругой дебошир забаррикадировался в квартире, где удерживал несовершеннолетних в возрасте от трёх до 13 лет, угрожая им оружием. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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В одной из квартир Киева мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в квартире вместе с детьми, он удерживал их в помещении и угрожал оружием, передает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

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В полицию о произошедшем сообщила сестра многодетной матери, заявив, что она сбежала от супруга после того, как он избил её. Однако дети остались в заложниках у агрессивного настроенного отца.

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Прибывшие на место стражи порядка провели операцию «Заложник».

"С мужем проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В результате детей удалось освободить, а преступника задержать. В настоящее время ведётся расследованием, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально неделю назад на юге Москвы вооруженные злоумышленники взяли в заложники двоих несовершеннолетних детей. Налётчики ворвались в квартиру ночью и, угрожая ножами, стали требовать с хозяев денег.