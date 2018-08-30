В Хабаровске произошло тройное ДТП с участием «скорой»

Хабаровск, , 09:14 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и машины скорой помощи в Хабаровске пострадали двое человек. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба ГИБДД по Хабаровскому краю.

По сведениям ведомства, 29 августа в Хабаровске на одном из регулируемых перекрестков при повороте на зеленый свет водитель автомобиля Toyota не пропустил «скорую», которая двигалась со включенной сигнализацией и проблесковыми маячками на красный.

В результате удара автомобиль скорой помощи отбросило в сторону, в результате чего он столкнулся с автобусом Daewoo. В ДТП пострадали два пассажира «скорой», уточнили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Москве при столкновении автомобиля скорой помощи и Nissan Juke пострадали трое пассажиров «скорой».

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