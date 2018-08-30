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Прорыв плотины в Мьянме: 63 тыс. человек остались без крова

Происшествия

27 человек погибли

Прорыв плотины в Мьянме: 63 тыс. человек остались без крова
Прорыв плотины

Нейпьидо, 30 августа 2018, 08:54 — REGNUM  В результате наводнения в Мьянме свыше 63 тыс. человек остались без крова, сообщает 30 августа Reuters.

Трагедия была вызвана прорывом плотины, что привело к затоплению нескольких десятков деревень, в результате наводнения погибли по меньшей мере 27 человек. Число жертв может возрасти.

В настоящее время уровень воды пошел на спад, однако угроза для безопасности местных жителей еще остается. Правительство мобилизовало спасательные службы, а также вооруженные силы страны для ликвидации последствий катастрофы.

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Наводнения
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