Пожилой мужчина погиб в ТРЦ Петербурга, упав с высоты

Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM Пожилой мужчина погиб в популярном у горожан и гостей Петербурга торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте, упав с высоты пятого этажа на первый.

Трагедия произошла около 22:30 в среду, 29 августа, сообщает 78.ru. На место ЧП выезжали сотрудники полиции, обстоятельства гибели человека выясняются.

Как утверждают очевидцы, перед падением мужчина стоял возле перил и покачивался.

Как отмечает ИА REGNUM, это не первая подобная трагедия в торгово-развлекательных комплексах Санкт-Петербурга.

Так, вечером 8 июня 2016 года мужчина 1984 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в ТРК «Июнь» на Индустриальном проспекте, упал с эскалатора на уровне 4-го этажа и скончался на месте.