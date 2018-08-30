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В Кургане проблемы с биологическими отходами

Происшествия

Проверяют ветклиники и аптеки

В Кургане проблемы с биологическими отходами
Дмитрий Cкляренко
Скотомогильник под открытым небом

Курган, 30 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Курганские предприниматели нарушают закон об обращении с биологическими отходами, они реализуют медпрепараты без лицензии и бросают трупы животных на открытой местности в черте города. Уже начались проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В регионе участились случаи незаконной торговли лекарствами. Кроме того, у ветеринарных клиник возникает проблема с утилизацией биологических отходов. В результате в городе образуются свалки трупов, которые отравляют воздух, распространяют бактерии и пугают жителей. Как уточнили в надзорном ведомстве, инциденты неоднократно происходили после схода снега и летом 2018 года.

Напомним, что в июне 2018 года, по сообщениям местных СМИ и информации областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупов собак в районе заброшенного дачного кооператива «Кургансельстрой» площадью более 110 квадратных метров.

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Проблемы экологии
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