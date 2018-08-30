Новосибирский суд вернул дело о махинациях с жильём в прокуратуру

Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Суд вернул в прокуратуру дело экс-руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска Светланы Стыниной. Как говорится в судебном решении, «фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления».

Напомним, Стынина проходит по делу о махинациях с муниципальным жильём. Она в период с 2007 по 2014 годы в составе организованной группы обманом похитила свыше 40 млн рублей муниципалитета путём отчуждения 52 жилых помещений.

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Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника прокурора района Ксению Короед, вопрос об обжаловании постановления будет решён после получения копии документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с истечением сроков давности суд прекратил половину эпизодов Светлане Стыниной.

Тем временем Стынина, в отношении которой дело было возбуждено в апреле 2016 года, продолжает настаивать на своей невиновности. В декабре 2017 года её адвокат направил в Администрацию президента РФ обращение в пользу своей подзащитной, которое могло инициировать разбирательства в отношении высокопоставленных новосибирских чиновников или поставить вопрос о переквалификации обвинения на более лёгкую статью.