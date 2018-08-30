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ВМС США перехватили в Аденском заливе судно с оружием

Происшествия

Сотни единиц стрелкового оружия были обнаружены в Аденском заливе

ВМС США перехватили в Аденском заливе судно с оружием
Абордаж

Сана, 30 августа 2018, 08:13 — REGNUM  Экипаж корабля флота ВМС США изъял сотни единиц стрелкового оружия на борту парусного судна в Аденском заливе близ Йемена, сообщает 30 августа Al Arabia со ссылкой на источник.

По данным источника, оружие предназначалось для йеменских хуситов, сражающихся с арабской коалицией, которая под руководством Саудовской Аравии вмешалась во внутренний конфликт в Йемене.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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