Столичная полиция задержала таксиста, уехавшего с ребенком пассажирки

Москва, , 05:27 — REGNUM Московская полиция в ходе плана «Перехват» задержала водителя такси, который уехал с ребенком, оставленным пассажиркой в салоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

По их данным, после поступившего сообщения о пропаже ребенка был объявлен план «Перехват». По его итогам, автомобиль такси был остановлен, на заднем сидении автомобиля спал ребенок. Состояние ребенка в порядке. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в полицию поступило сообщение, что такси уехало с ребенком, которого пассажирка не успела забрать из машины. Это произошло на Щелковском шоссе. Женщина вышла из машины, но водитель сразу уехал в неизвестном направлении, не дав матери забрать ребенка.