Четверг, 30 Августа 2018 года
05:45:57 МСК

Столичная полиция задержала таксиста, уехавшего с ребенком пассажирки

Происшествия

Состояние ребенка в порядке

Москва, 30 августа 2018, 05:27 — REGNUM  Московская полиция в ходе плана «Перехват» задержала водителя такси, который уехал с ребенком, оставленным пассажиркой в салоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

По их данным, после поступившего сообщения о пропаже ребенка был объявлен план «Перехват». По его итогам, автомобиль такси был остановлен, на заднем сидении автомобиля спал ребенок. Состояние ребенка в порядке. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в полицию поступило сообщение, что такси уехало с ребенком, которого пассажирка не успела забрать из машины. Это произошло на Щелковском шоссе. Женщина вышла из машины, но водитель сразу уехал в неизвестном направлении, не дав матери забрать ребенка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить