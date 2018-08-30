Мужчина напал с ножом на трех жительниц Петербурга

Санкт-Петербург, , 05:05 — REGNUM Мужчина с ножом совершил нападения на женщину в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что первое нападение злоумышленник совершил 29 августа на площади Тургенева в центре Северной столицы. Он ударил пожилую женщину ножом и смог скрыться с места происшествия.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место преступления, где женщина указала им направление, в котором скрылся злоумышленник. Позднее к группе, работающей на месте преступления, обратились две девушки, которым тот же мужчина угрожал убийством.

Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Как отмечает ведомство, задержанный 23-летний гражданин ранее неоднократно был судим.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа сотрудниками правоохранительных органов были арестованы двое 17-летних жителей Петербурга, которых подозревают в избиении граждан в Таврическом саду Северной столицы.

Задержанные ранее проходили по уголовному делу о серии грабежей и разбоев, суд постановил отправить подозреваемых под домашний арест. По факту избиения граждан возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».