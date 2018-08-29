В Венесуэле из-за сбоя энергоснабжения остановилась работа метро

Каракас, 29 августа 2018, 23:44 — REGNUM Работа метро Каракаса днём 29 августа оказалась полностью приостановлена в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.
Как следует из сообщения, в результате сбоя движение прекратилось на всех линиях подземки. Отмечается, что в настоящее время работа метро восстанавливается.
Напомним, в июне из-за нехватки бумаги для изготовления билетов проезд в метро в столице Венесуэлы был сделан бесплатным. Руководству станций было предписано открывать турникеты и пропускать пассажиров в том случае, если не будет возможности печатать билеты.
Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит бумаги привел к бесплатному проезду на метро в Каракасе