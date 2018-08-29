СК проводит проверку по факту дебоша на авиарейсе «Москва — Душанбе»

Москва, , 22:38 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолёта «Москва — Душанбе». Об этом сообщает 29 августа пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, накануне около 19:15 мск на борту воздушного судна гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику, после чего командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Ранее, напомним, стало известно о драке между пассажирами на борту самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Сообщалось, что один из участников конфликта стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой.

После приземления самолёта в аэропорту «Жуковский» дебошир был задержан сотрудниками полиции. Взрывного устройства на борту обнаружено не было.

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