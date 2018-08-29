Среда, 29 Августа 2018 года
23:23:57 МСК

СК проводит проверку по факту дебоша на авиарейсе «Москва — Душанбе»

Происшествия

Гражданин Таджикистана устроил драку на борту самолёта «Уральских авиалиний»

СК проводит проверку по факту дебоша на авиарейсе «Москва — Душанбе»
StelaDi
Пассажир самолета

Москва, 29 августа 2018, 22:38 — REGNUM  Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолёта «Москва — Душанбе». Об этом сообщает 29 августа пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, накануне около 19:15 мск на борту воздушного судна гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику, после чего командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт вылета.

Ранее, напомним, стало известно о драке между пассажирами на борту самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Сообщалось, что один из участников конфликта стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой.

После приземления самолёта в аэропорту «Жуковский» дебошир был задержан сотрудниками полиции. Взрывного устройства на борту обнаружено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт «Москва — Душанбе» вернулся в аэропорт из-за драки на борту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить