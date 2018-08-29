Самолёт «Москва — Душанбе» вернулся в аэропорт из-за драки на борту

Жуковский, Московская область, , 21:56 — REGNUM Самолёт А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший рейс «Москва — Душанбе», был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за драки между пассажирами, передаёт 29 августа телеканал «Звезда».

Как сообщается, в ходе конфликта один из его участников начал угрожать якобы имеющейся у него бомбой. Бортпроводникам не удалось разнять дерущихся, после чего командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт «Жуковский».

В пресс-службе аэропорта сообщили, что после приземления лайнера дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции. Подробностей о том, гражданином какой страны является задержанный, не приводится.

После инцидента самолёт был обследован кинологами с собаками, взрывных устройств на борту обнаружено не было.

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