В результате ДТП в Египте пострадали 22 гражданина Казахстана

Каир, , 20:36 — REGNUM На автодороге Хугарда — Каир перевернулся пассажирский автобус с туристами из Казахстана, которые направлялись на экскурсию в Каир, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

В аварии пострадали 22 человека. Двое отправлены в больницу ближайшего населенного пункта Рас-Гариб. В ближайшее время они будут доставлены в госпиталь в Хугарде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в результате крупного ДТП в египетской мухафазе Минья погибли 12 человек. Грузовик, перевозивший цемент, врезался в двухэтажное здание и в автомобиль.

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