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В результате ДТП в Египте пострадали 22 гражданина Казахстана

Происшествия

Двое отправлены в больницу ближайшего населенного пункта Рас-Гариб

В результате ДТП в Египте пострадали 22 гражданина Казахстана
marsjo
В салоне автобуса

Каир, 29 августа 2018, 20:36 — REGNUM  На автодороге Хугарда — Каир перевернулся пассажирский автобус с туристами из Казахстана, которые направлялись на экскурсию в Каир, передает 29 августа телеканал «24 Хабар».

В аварии пострадали 22 человека. Двое отправлены в больницу ближайшего населенного пункта Рас-Гариб. В ближайшее время они будут доставлены в госпиталь в Хугарде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в результате крупного ДТП в египетской мухафазе Минья погибли 12 человек. Грузовик, перевозивший цемент, врезался в двухэтажное здание и в автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: В крупном ДТП в Египте погибли 12 человек, десятки людей ранены

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Дорожно-транспортные происшествия
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