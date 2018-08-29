СК начал проверку по факту гибели топ-менеджера НЛМК в центре Москвы

Москва, , 18:43 — REGNUM Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти мужчины на улице Серафимовича в Москве. Об этом 29 августа сообщила ТАСС представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Как уточняется, фамилии погибшего в Следственном комитете не назвали, между тем ранее сегодня стало известно о гибели в результате падения из окна «Дома на набережной» на улице Серафимовича топ-менеджера группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана.

Как передавало ИА REGNUM, Де Куман упал с высоты 9-го этажа и от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, речи о самоубийстве не идёт. Известно, что за несколько минут до трагедии мужчина находился вместе со знакомым на улице и собирался ненадолго подняться домой.

Бруно Чарльз Де Куман с июня 2017 года занимал должность вице-президента НЛМК по исследованиям и разработкам.

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