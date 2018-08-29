Вице-президент НЛМК погиб, выпав из окна в центре Москвы

Москва, , 17:26 — REGNUM Топ-менеджер группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Бруно Чарльз Де Куман погиб в результате падения из окна дома в центре Москвы, передаёт 29 августа телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, инцидент произошёл на улице Серафимовича. Де Куман упал с высоты 9-го этажа и от полученных травм скончался на месте.

В Telegram-канале Mash cообщается, что за несколько минут до трагического инцидента де Куман находился вместе со своим знакомым и собирался подняться домой, попросив его подождать внизу. По предварительным данным, мужчина был трезв.

В пресс-службе НЛМК подтвердили информацию о произошедшем, однако комментировать подробности трагедии до установления всех обстоятельств отказались.

Бруно Чарльз Де Куман занимал должность вице-президента НЛМК по исследованиям и разработкам с июня 2017 года.

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