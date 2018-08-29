СК проводит проверку после гибели ребенка в роддоме Ижевска

Ижевск, , 16:51 — REGNUM Следственное управление СКР по Удмуртии проводит проверку по факту гибели ребенка в роддоме №2 в Ижевске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

По результатам проверки установлено, что жительница Увинского района республики была госпитализирована в роддом 10 августа. На следующий день медики констатировали внутриутробную смерть ребенка.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам будет дана оценка качеству оказанной пациентке медицинской помощи и действиям медицинских работников», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичную проверку проводили следователи после гибели ребенка в роддоме Череповца Вологодской области.

Мать ребенка изначально обратилась за помощью в другой роддом, но там ей отказали в госпитализации, и она попала в городской роддом. Ребенок родился 22 июля, а 30 июля новорожденный скончался.