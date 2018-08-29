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Кубань: Главный архитектор Туапсинского района попался на взятке

Происшествия

По данным следствия, чиновник потребовал от предпринимателя 1,5 млн рублей

Кубань: Главный архитектор Туапсинского района попался на взятке
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Взятка

Туапсинский район, Краснодарский край, 29 августа 2018, 16:22 — REGNUM  Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского района — главный архитектор Туапсинского района Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о взятке. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили ИА в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как считает следствие, главный архитектор района потребовал 5 млн рублей у индивидуального предпринимателя за выдачу разрешения на строительство гостиничного комплекса в поселке Джубга на арендуемом участке. Предприниматель обратился к правоохранителям.

28 августа бизнесмен в ходе встречи с чиновником в Краснодаре передал ему требуемую сумму. После этого чиновник был задержан оперативниками. Мера пресечения в отношении задержанного будет избрана в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года силовики провели целый ряд задержаний в градостроительной сфере: был задержан главный архитектор Краснодара, два вице-мэра Сочи, директор департамента имущественных отношений.

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