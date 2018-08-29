В Воронежской области установлена чрезвычайная степень пожарной опасности

Воронеж, , 16:00 — REGNUM Пятый, самый высокий класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности, установлен практически на всей территории Воронежской области 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС. Исключение составляет территория Таловского района — там установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности). Отметим, что в ближайшие дни на территории Воронежской области дневная температура сохранится на уровне +30 градусов по шкале Цельсия.

Как пояснили в ГУ МЧС, при V классе пожарной опасности пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур, при этом огонь быстро распространяется, а потушить лесные пожары возможно только на самом начальном этапе. С конца апреля на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим, увеличены штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности, наложен запрет на использование открытого огня и въезд в хвойные леса.

Как ранее сообщалось, крупный пожар на минувших выходных, 25 августа, ликвидирован на территории Воронежского биосферного заповедника — огонь прошел 2,8 га. И.о. директора заповедника не исключил, что причиной пожара мог стать поджог. Между тем, в Воронеже спасатели продолжают бороться с тлением иловых отложений бывших очистных сооружений в районе улицы Антокольского, проливка ведется на восьми участках на общей площади 3,2 Га.