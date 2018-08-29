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К тушению лесных пожаров в Индонезии привлекли авиацию

Происшествия

В период с 30 июля по 28 августа 2018 года было совершено 32 вылета

К тушению лесных пожаров в Индонезии привлекли авиацию
Alex Miroshnichenko
Тушение пожара с вертолёта

Палембанг, Индонезия, 29 августа 2018, 16:14 — REGNUM  Правительство Индонезии отправило в общей сложности 15 самолетов, чтобы справиться с лесными и наземными пожарами на Южной Суматре, сообщает Antaranews.

В августе на острове Южная Суматра было зарегистрировано 240 точек возгорания.

Председатель рабочей группы по наземным и лесным пожарам в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Южной Суматры сообщил, что из 15 самолетов, 9 — водозаборные.

В период с 30 июля по 28 августа 2018 года было совершено 32 вылета для тушения лесных пожаров.

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Лесные пожары — 2018
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