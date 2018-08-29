Массовое ДТП произошло в Ленобласти, есть погибший и раненые

Кировск, Ленинградская область, , 15:51 — REGNUM Столкновение сразу четырех транспортных средств произошло днем 29 августа в Кировском районе Ленинградской области на федеральной трассе «Кола». В ДТП погиб один из водителей, еще несколько человек пострадали, сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как установлено, около 13:00, на 65 км автотрассы водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero.

После этого Mitsubishi Pajero столкнулся с грузовым тягачом марки Mercedes, а Chevrolet Lanos врезался в автомобиль Chevrolet Cruze.

В результате ДТП в автомобиле Chevrolet Lanos водитель погиб, а его пассажиры, мужчина 1966 г.р. и мальчик 2011 года рождения, в состоянии средней степени вреда здоровью госпитализированы.

В Chevrolet Cruze пострадала женщина (1951 г.р.), также получив средней степени вред здоровью.

По факту ДТП проводится проверка.

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Напомним, 28 августа под Гатчиной в Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека — водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель грузовика скрылся.