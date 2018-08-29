В Петербурге отравили участников молодежного конгресса Росатома

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM В гостинице Park Inn by Radisson Прибалтийская на Васильевском острове Санкт-Петербурга произошло массовое пищевое отравление. Его жертвами стали участники молодежного конгресса «Росатома», сообщили 29 августа в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

После того, как был зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции среди участников конгресса вечером 28 августа, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Всего к врачам обратились 29 участников конгресса. Медицинское освидетельствование прошли 25 человек, четверо отказались от помощи медиков. Один человек госпитализирован.

«Заболевания протекают в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтерита легкой и средней степени тяжести», — отметили в Роспотребнадзоре.

Утром 29 августа заболел еще один человек, сотрудник гостиницы. Заболевшим людям питание доставляют в номера гостиницы.

Санитарные врачи уже выявили в гостинице различные нарушения норм в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

«Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Причины и условия формирования очага устанавливаются. Ситуация находится на контроле Управления», — заявили в Роспотребнадзоре.