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Настоятель храма из Чувашии погиб в аварии в Татарии

Происшествия

В автокатастрофе погиб настоятель храма из Козловского района иерей Сергий Колпаков

Настоятель храма из Чувашии погиб в аварии в Татарии
Иерей Максим Массалитин
Свечи в храме

Казань, 29 августа 2018, 15:02 — REGNUM  В Татарии в аварии, которая произошла 29 августа с участием трёх машин, погибли священник из Козловского района Чувашии и его супруга. Об этом сообщает канашская епархия.

Авария произошла 28 августа в Зеленодольском районе Татарии на трассе «Москва — Уфа». Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения пострадал один человек, четверо от полученных травм скончались на месте происшествия. По предварительным данным полиции Татарии, водитель автомобиля «Скания» не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся автомобиль «Лада Ларгус», который от удара столкнулся с автомобилем «ДАФ».

"28 августа трагически погиб в автокатастрофе клирик канашской епархии, настоятель храма Воскресения Христова села Старая Тюрлема Козловского района иерей Сергий Колпаков. В автокотострофе также погибла супруга священника», — говорится в сообщении канашской епархии, распространённом сегодня, 29 августа.

55-летний иерей Сергий Колпаков является настоятелем храма в Козловском районе с 2006 года. Отпевание состоится 30 августа по окончании божественной литургии.

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